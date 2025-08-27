صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 850 میں فروخت

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں آٹے کے سرکاری نرخ نظر انداز،دکاندار 10 کلوکاتھیلا 690کے بجائے 850روپے میں فروخت کرنے لگے جبکہ بعض دکاندار 900 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔شہری مہنگائی کے چکی میں پسنے لگے ، آٹے کی قلت بھی سراٹھانے لگی۔

تفصیلات کے مطابق 10کلو آٹے کے تھیلے کا سرکاری ریٹ 690 روپے تھاجو اب تھوک والا800اورپرچون والا850 سے 900روپے میں مل رہاہے اورزیادہ تر دکانداروں نے تو10کلوکاتھیلا لینابندکردیاہے اور15کلوکاتھیلا لے رہے ہیں جبکہ 20کلو کاتھیلا فلورملزنے 7سال سے مارکیٹ میں دینابندکررکھاہے ۔حکومت فلور ملز کو گندم 2300سے 2500روپے من فراہم کررہی ہے ۔گندم کی قیمت 2900روپے من ہونے سے قبل ہی آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے ۔اگر یہی صورتحال رہی تو آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے ۔ اس حوالے سے فلور ملز کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہااب گندم 2900سے 3100روپے من مل رہی ہے جس میں پسوائی،تھیلا،لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے اخراجات ڈال کر10کلوآٹے کاتھیلا 800روپے میں فلورملزکونقصان دے رہاہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور مقامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آٹے کی سرکاری نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے وہ پہلے ہی مہنگا ئی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 

