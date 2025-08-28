آشنا سے ملکر شوہر کا قتل ، خاتون سمیت 3 ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سٹی وزیرآباد پولیس نے آشنا سے مل کر شوہر کے اغوا اور قتل میں ملوث بیوی سمیت 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔
منڈی بہاؤالدین کے رہائشی غلام علی نے 7 اگست کو درخواست دی تھی کہ اس کے بیٹے علی حیدر کو احمد نگر چوک سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ملزموں میں لائبہ، قاسم اور ذوالقرنین شامل ہیں۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ مقتول کی بیوی لائبہ کے قاسم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس نے آشنا اور اس کے ساتھی ذوالقرنین کے ساتھ مل کر شوہر کو اغوا کے بعد قادرآباد بلوکی لنک نہرحافظ آبادکی ویران پٹڑی پرلے جاکر قتل کر کے پھینک دیاِ ۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی موٹرسائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔