صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آشنا سے ملکر شوہر کا قتل ، خاتون سمیت 3 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
آشنا سے ملکر شوہر کا قتل ، خاتون سمیت 3 ملزم گرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سٹی وزیرآباد پولیس نے آشنا سے مل کر شوہر کے اغوا اور قتل میں ملوث بیوی سمیت 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔

 منڈی بہاؤالدین کے رہائشی غلام علی نے 7 اگست کو درخواست دی تھی کہ اس کے بیٹے علی حیدر کو احمد نگر چوک سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ملزموں میں لائبہ، قاسم اور ذوالقرنین شامل ہیں۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ مقتول کی بیوی لائبہ کے قاسم کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس نے آشنا اور اس کے ساتھی ذوالقرنین کے ساتھ مل کر شوہر کو اغوا کے بعد قادرآباد بلوکی لنک نہرحافظ آبادکی ویران پٹڑی پرلے جاکر قتل کر کے پھینک دیاِ ۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی موٹرسائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آنیوالے دنوں میں آٹے کی قلت، قیمت بڑھنے کاخدشہ

سیلاب ،محکمہ صحت و آبادی کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ

سپورٹس کمپلیکس :لان اور جاگنگ ایریا کو بہتر بنانے کی ہدایت

پرائم ہیلتھ کیئر ہسپتال جوہر ٹاؤن ایک مثالی ادارہ :جہاں آرا وٹو

اوپن یونیورسٹی نے نیا ڈگری پروگرام متعارف کرادیا

واسا کی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کیلئے ہنگامی حکمت عملی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن