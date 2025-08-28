قدرتی آفات میں انسانوں کے اعمال کا بڑا عمل دخل :ڈاکٹر مرقس شریف
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرقس شریف نے ملک میں سیلاب کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔۔۔
قدرتی آفات ہر دور میں آتی رہی ہیں جس میں انسانوں کے اعمال کا بڑا حصہ ہے ، خدا تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی پناہ میں رکھے اور رحم فرمائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ملک کا شروع دن سے وطیرہ رہا ہے کہ وہ اس وقت پانی چھوڑتا ہے جب ہمارے ہاں سیلاب ہوتا ہے حکومتی اداروں کو قبل از وقت اس کا سد باب نہ کرنا بھی غفلت اور سوالیہ نشان ہے بے شک قدرتی آفات سے نمٹنا آسان نہیں اور نہ انسان کے بس میں ہے لیکن بچاؤ کے لیے خصوصی یا احتیاطی تدابیر اقدامات نہ اٹھانا اور بھاری تنخواہیں بٹورنا بھی جرم ہے ۔