سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)وزارتِ توانائی کی ہدایت کی روشنی میں گیپکو ہیڈکوارٹر زمیں آن لائن کچہری کا انعقاد کیا گیا۔چیف انجینئر امتیاز احمد چیمہ نے فیس بُک کے ذریعے براہِ۔۔۔
راست صارفین کی بجلی سے متعلقہ شکایات سنیں اور حل کیلئے موقع پر ہی متعلقہ افسر وں کو ہدایات جاری کیں۔ چیف انجینئرامتیاز احمد چیمہ نے کہا کہ حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کے کاموں کو تیز کرنے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں یہ ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں جہاں پانی کی سطح کم ہوتی ہے گیپکو کی ٹیمیں فوری بحالی کا کام شروع کر دیتی ہیں ۔