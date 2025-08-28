صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماحولیاتی آ لودگی ، شہری علاقوں میں5 کاسٹنگ یونٹ مسمار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایت پر محکمہ تحفظ ماحولیات نے آلودگی کیخلاف آپریشن کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقوں میں5غیر قانونی ناقص کاسٹنگ یونٹ مسمار کر د ئیے ۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سلمان اسلم نے بتایا کہ کچا کھیالی کے علاقے میں جناح روڈ پر غیر قانونی یونٹس کو مسمار کر دیا گیا ہے جن میں میسرز رحمن ایلومینیم ورکس کچا کھیالی روڈ، میسرز احسن علی ایلومینیم ورکس گلہ شاہد کنڈے والا کچا کھیالی روڈ، شاہ کھیالی روڈ، میسرز احسن علی ایلومینیم ورکس، کچا کھیالی روڈ، میسرز ثنا اللہ ڈھیلہ مارکر گلہ شاہد کنڈے والا کچا کھیالی روڈ، میسرز عقیل ایلومینیم ورکس گلہ شاہد کنڈے والا کچا کھیالی روڈ مسمار کئے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا ہے کہ ماحول کو آلودہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، تمام صنعتی یونٹ مالکان پنجاب حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز کے مطابق ضروری اقدامات کریں ورنہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

 

 

