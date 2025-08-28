نشیبی علاقوں میں بننے والے فلڈ ریلیف کیمپس سمبڑیال شہر منتقل
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال نے دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں سیلابی صورت حال کا جائزہ لیا اور ریسکیو پوائنٹس کا معائنہ کیا۔
نشیبی علاقوں سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، نشیبی علاقوں میں بننے والے فلڈ ریلیف کیمپس کو سمبڑیال سٹی میں منتقل کر دیا گیا۔سیلاب کی ہنگامی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے عوام کو مطلع کیا کہ دریائے چناب کے ملحقہ علاقے جن میں سیلاب سے خطرہ ہے وہ خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔