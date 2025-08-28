صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشیبی علاقوں میں بننے والے فلڈ ریلیف کیمپس سمبڑیال شہر منتقل

  • گوجرانوالہ
نشیبی علاقوں میں بننے والے فلڈ ریلیف کیمپس سمبڑیال شہر منتقل

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال نے دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں سیلابی صورت حال کا جائزہ لیا اور ریسکیو پوائنٹس کا معائنہ کیا۔

نشیبی علاقوں سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، نشیبی علاقوں میں بننے والے فلڈ ریلیف کیمپس کو سمبڑیال سٹی میں منتقل کر دیا گیا۔سیلاب کی ہنگامی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے عوام کو مطلع کیا کہ دریائے چناب کے ملحقہ علاقے جن میں سیلاب سے خطرہ ہے وہ خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مسمار چار دیواری 15دن میں دوبارہ بنانے کا حکم

میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت

شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان

جماعت اسلامی کے حقو ق کراچی مارچ کی تیاریاں شروع

سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں

نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن