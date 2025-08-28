صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالم چوک:فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ، عورتوں سمیت 4 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
عالم چوک ،لدھیوالہ وڑائچ(نمائندہ خصوصی ، نامہ نگار )عالم چوک چوکی پولیس کا کوٹ اسحاق کے گلہ دربار والا میں فحاشی کے اڈے پر چھاپہ ، 3 عورتوں سمیت 4 افراد کو گر فتار کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

بتایا گیا ہے کہ عالم چوک پولیس چوکی کے انچارج سب انسپکٹر رضا رحمن نے ٹیم کے ہمراہ کوٹ اسحاق کے گلہ دربار والا کی گلی نمبر 1 میں فحاشی کے اڈے پر چھاپہ مار کر لاہور اور فیصل آ باد کی رہائشی 2 عورتوں ، صادق آ باد کے عامر اور نائیکہ (ص)کوگرفتار کر لیا ۔

 

