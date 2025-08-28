صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی کی منظوری ،نوٹیفکیشن جاری

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )پنجاب حکومت نے گجرات واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی (واسا)کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

 محکمہ ہا ئو سنگ، اربن ڈویلپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سی ایم پنجاب واسا گجرات کی چیئر پرسن، منیجنگ ڈائریکٹر سیکرٹری جبکہ محکمہ ہا ئوسنگ، اربن ڈویلپمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، لوکل گورنمنٹ، محکمہ خزانہ، گجرات کے ایم پی اے اور ڈپٹی کمشنر ایجنسی کے ممبر ہوں گے ۔ مسلم لیگ سٹی گجرات کے صدر چودھری علی ابرار جوڑا نے کہا ہے کہ واسا گجرات کی منظوری شافع حسین کی گجرات کے عوام کیساتھ کمٹمنٹ اور شہری مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا ثبوت ہے ۔علی ابرار جوڑا کاکہناتھا کہ واسا گجرات کی منظوری سے توقع کی جا سکتی ہے کہ شہر میں پانی اور سیوریج سمیت نکاسی آب کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ اس ادارے کے پاس جدید اور ہیوی مشینری سمیت بڑی افرادی قوت ہوتی ہے اور پھر یہ ادارہ براہ راست سی ایم پنجاب کو جوابدہ ہوتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جلد گجرات کے سیوریج، ٹریفک سگنلز سمیت دیگر مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے ۔

 

