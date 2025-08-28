سیلاب کے با عث سیالکوٹ اور نواح میں دودھ کی قلت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ اور گردونواح میں دودھ کی قلت پیدا ہوگئی ۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ ،ڈسکہ، پسرور ،سمبڑیال اور گردونواح میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دودھ فروشوں شہری علاقوں میں سپلائی نہ پہنچا سکے۔۔۔
جس کے باعث خواتین، بزرگ اور بچے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے پیک دودھ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ۔ دریائے چناب، نالہ ڈیک، نالہ ایک، نالہ پلکھو ،جموی توی میں آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے گردونواح کے متعدد دیہات بری طرح متاثر ہوئے جس کے باعث شہری جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف رہے تاہم کئی علاقوں میں سیلابی پانی جانوروں کوبہا کر لے گیا۔