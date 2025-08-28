واسا سیالکوٹ کو ریلیف آپریشن کیلئے گوجرانوالہ سے مشینری بھجوا دی گئی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر واسا سیالکوٹ کو ریلیف آپریشن کیلئے گوجرانوالہ سے مشینری بھجوا دی گئی۔
سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نورالامین مینگل کی ہدایت پر جان و مال کے تحفظ کیلئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کئے گئے ۔سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ 2 پرائم ڈی واٹرنگ مشینز، 3 پیٹر انجن ڈی واٹرنگ مشینزاور 3 موبائل ڈی واٹرنگ مشینز سیالکوٹ کیلئے روانہ کر د ئیے گئے ، نورالامین مینگل نے کہا کہ جلد از جلد شہری علاقوں سے پانی کا انخلا یقینی بنایا جائے گا ،افسر وں اور عملہ کی چھٹیاں منسوخ کی جا چکی ہیں۔