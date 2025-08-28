صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

با بر کت اسلامی انقلاب ملک و قوم کا مقدر:ڈاکٹر طارق

  • گوجرانوالہ
با بر کت اسلامی انقلاب ملک و قوم کا مقدر:ڈاکٹر طارق

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ نظریہ پاکستان اور آئین کا تقاضا ہے کہ ملک پر مسلط فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد کو تیز کیاجائے۔۔۔

عوام کو اپنا چھینا گیا حق حکمرانی دوبارہ حاصل کرنے کیلئے عظیم انقلابی تحریک کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جماعت اسلامی جیسی منظم تنظیم ہی پوری کرسکتی ہے ۔ صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی پہلے عوام کو دھوکہ دیتی رہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں حالانکہ یہ نہ صرف کل ایک تھیں بلکہ آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ان کے مفادات ایک رہیں گے ، انہوں نے کہا جماعت اسلامی شہریوں کے تعاون اور شراکت داری سے ملک کو مسائل سے چھٹکارا دلائے گی،جماعت اسلامی کا نومبر کو ہو نے والا اجتماع ملک میں نافذ فر سودہ نظام اور بو سید ہ چہروں سے ملک اور قوم کی جان خلاصی کرائے گا۔ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ایک با بر کت اسلامی انقلاب اس ملک اور قوم کا کا مقدر ہے ،پاکستان کی شناخت اس کے نظریے سے ہے مگر بد قسمتی سے اقتدار کے ایوانوں میں برا جمان ٹولہ اور اشرافیہ پاکستان کو اس کی شناخت سے محروم کرنا چاہتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمالیہ اور پیرمحل کے 48 دیہات خالی کرا رہے ہیں:نعیم سندھو

آ ر پی او کا چنیوٹ ، جھنگ کا دورہ ، سیلابی صورتِ حال کا جائزہ

سیلاب ،حفاظتی و ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں :ڈپٹی کمشنر

چنیوٹ : انتظامیہ الرٹ، 100 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ

سیوریج مسائل،نجات کے سکیموں کو مکمل کیاجائے :ایم ڈی واسا

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، ناقص دودھ والی گاڑیوں کو جر مانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن