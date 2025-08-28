با بر کت اسلامی انقلاب ملک و قوم کا مقدر:ڈاکٹر طارق
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ نظریہ پاکستان اور آئین کا تقاضا ہے کہ ملک پر مسلط فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد کو تیز کیاجائے۔۔۔
عوام کو اپنا چھینا گیا حق حکمرانی دوبارہ حاصل کرنے کیلئے عظیم انقلابی تحریک کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جماعت اسلامی جیسی منظم تنظیم ہی پوری کرسکتی ہے ۔ صحافیوں سے گفتگوکرتے ہوئے ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی پہلے عوام کو دھوکہ دیتی رہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں حالانکہ یہ نہ صرف کل ایک تھیں بلکہ آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ان کے مفادات ایک رہیں گے ، انہوں نے کہا جماعت اسلامی شہریوں کے تعاون اور شراکت داری سے ملک کو مسائل سے چھٹکارا دلائے گی،جماعت اسلامی کا نومبر کو ہو نے والا اجتماع ملک میں نافذ فر سودہ نظام اور بو سید ہ چہروں سے ملک اور قوم کی جان خلاصی کرائے گا۔ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ایک با بر کت اسلامی انقلاب اس ملک اور قوم کا کا مقدر ہے ،پاکستان کی شناخت اس کے نظریے سے ہے مگر بد قسمتی سے اقتدار کے ایوانوں میں برا جمان ٹولہ اور اشرافیہ پاکستان کو اس کی شناخت سے محروم کرنا چاہتے ہیں ۔