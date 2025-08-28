صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فٹ بال ٹورنامنٹ ڈی سی کالونی کی ٹیم نے جیت لیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار )ڈی سی کالونی گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے 13ویں سالانہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل ڈی سی کالونی فٹ بال ٹیم نے 3 صفر سے جیت لیا۔

 ٹورنامنٹ میں ضلع بھر کی 16ٹیموں نے حصہ لیا اور فائنل میں مسلم کلب گوجرانوالہ اور ڈی سی کلب کے مابین مقابلہ ہوا جو ڈی سی کالونی کلب نے جیت لیا ۔صدر ڈی سی کالونی حاجی امجد سلیم بٹ، صدر المنصورہ کینٹ ویو ٹاؤن علی عرفان وڑائچ مہمانانِ خصوصی تھے جنہوں نے جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔

 

