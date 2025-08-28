کامونکے :مختلف واقعات میں خواتین سمیت 4 افراد پر تشدد
کامونکے (نامہ نگار ) مختلف واقعات میں تین خواتین سمیت4افرادکو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیپو بازار کی(ایس ٹی) اور اس کے بیٹے عثمان کو دیور خالد اور دیورانی نے تشدد کا نشانہ بنا دیا۔
تولیکی روڈ کے حافظ انعام الرحمن کی ہمشیرہ کو اس کے خاوند عثمان، سسر الماس، ساس یاسمین، نند رفعت نے بچوں کا خرچہ مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ ایمن آباد کی علیزہ کو اس کے شوہر آصف نے تشدد کا نشانہ بنا دیا جبکہ عدنان گارڈن کا عظمت اپنی حویلی میں تھا کہ نامعلوم افراد نے گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔