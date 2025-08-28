استقبال ربیع الاول تقریب میلاد چوک ڈسکہ میں پرچم کشائی
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )اہلسنت علما کونسل ڈسکہ کے زیراہتمام استقبال ربیع الاول 1500سالہ یوم ولادت کے سلسلہ میں میلاد چوک ڈسکہ میں پرچم کشائی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
تقریب کے آرگنائزرخلیفہ قاری محمد واجد تبسم چیئرمین اہلسنت علما کونسل،حافظ یامین مصطفائی،مولانا فضل حق سلطانی ،حافظ غلام مرتضیٰ قادری،پیرزدہ قاری افتخار احمد جماعتی،سجاد حسین قادری ودیگر تھے ۔ مہمان خصوصی سینئر مسلم لیگی رہنما میاں اے ڈی رفیق، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران افضل منشا ودیگر تھے ۔ تقریب میں صدر مرکز انجمن تاجران میاں اشرف، سابق ایم پی اے چودھری ممتاز علی، سابق چیئرمین بلدیہ خواجہ عاطف رضا بھی موجود تھے ۔