کامونکے ،نالہ ڈیک میں 200 فٹ کا شگاف پر نہ کیا جا سکا
کامونکے (نامہ نگار )نالہ ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب،دو روز قبل سکھانہ با جوہ کے مقام پر پڑنے والا تقریباً دو سو فٹ چوڑا شگاف پُر نہیں کیا جاسکا۔
یہاں پر نالہ ڈیک میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے جس کی وجہ سے تحصیل انتظامیہ نے نالہ ڈیک کے کنارے بسنے والے موضع کلوکلاں کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کردیا ہے جبکہ پانی کے بہاؤ کے باعث نواحی گاؤں سکھانہ باوجود کے مقام پر پڑنے والا شگاف اب تقریباً دو سو فٹ کا ہوگیا جس سے سیلابی پانی تیزی سے سکھانہ باجوہ کے زرعی رقبے میں داخل ہوکر دھان سمیت دیگر فصلیں برباد کررہا ہے لیکن دو روز گزرنے جانے کے باوجود انتظامیہ شگاف کو پُر کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہے جس کی وجہ سے اب سیلابی پانی عنایت پور اور موضع ستو کی آبادیوں تک جاپہنچا ہے ۔اس سلسلہ میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مشینری شگاف تک نہیں پہنچ سکتی لیکن پانی کی سطح تیزی سے کم ہورہی ہے جس کے بعد شگاف کو پُر کرلیا جائیگا۔