ملکوال کے رہائشی پنجاب پو لیس کے 3 بھائیوں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)تحصیل ملکوال کے علاقہ بوسال سے تعلق رکھنے والے پنجاب پولیس میں تعینات 3 بھائیوں کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی۔

محافظ فورس پولیس میں سب انسپکٹرز کے عہدوں سے خرم ظفر بوسال، عدیل ظفر بوسال اور معظم ظفر بوسال انسپکٹرز کے عہدوں پر فائز کر د ئیے گئے ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے لاہور میں انہیں پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر اعلیٰ کارکردگی اور کرائم فائٹرز کی بنا پر انسپکٹرز کے عہدوں پر فائز کرتے ہوئے خدمات ڈی پی او منڈی بہائوالدین وسیم ریاض خان کے سپرد کر دی ہیں۔

 

