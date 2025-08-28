تتلے عالی :غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز قائم ، جعلی مہریں استعمال
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤسزکی تعداد میں اضافہ، جعلی مہریں استعمال ہونے لگیں۔تفصیلات کے مطابق تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں سرکاری سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کی وجہ سے قصابوں نے گھروں۔۔۔
حویلیوں،خالی پلاٹوں سمیت100کے قریب مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پرسلاٹر ہاؤس قائم کرلئے ہیں۔ان مقامات پر بیمار،لاغراور گائے ،بھینس،بھیڑ،بکریوں کا پانی ملا،مضر صحت گوشت پر وٹرنری ڈاکٹر کی جعلی مہر لگا کر دکانوں پر بیچنے کیلئے لٹکا دیا جاتا ہے ۔متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت ولاپرواہی سے غیر قانونی مذبحہ خاتون کی تعداد میں اضافہ مکینوں کیلئے پریشانی کا باعث ہے ۔اہل علاقہ نے لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ،فوڈ اتھارٹی حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔