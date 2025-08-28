سابق چیئرمین یوسی گھکا میتر اور ساتھیوں نے بلال تارڑ کی حمایت کر دی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق چیئرمین یونین کونسل گھکا میتر میاں محمد اقبال،وائس چیئر مین عدنان شکر گورائیہ اور سیاسی رہنما فیروز وڑائچ نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ (ن)کے امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا ۔
اس موقع پر بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار احمد چیمہ، سینئر نائب صدر پنجاب مستنصر علی گوندل اور کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے ۔بلا ل فاروق تارڑ نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں عوام مسلم لیگ (ن)کا ساتھ دیکر 18ستمبر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائینگے ۔