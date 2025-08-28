صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق چیئرمین یوسی گھکا میتر اور ساتھیوں نے بلال تارڑ کی حمایت کر دی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق چیئرمین یونین کونسل گھکا میتر میاں محمد اقبال،وائس چیئر مین عدنان شکر گورائیہ اور سیاسی رہنما فیروز وڑائچ نے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ (ن)کے امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ کی حمایت کا اعلان کر دیا ۔

اس موقع پر بلال فاروق تارڑ،ایم پی اے وقار احمد چیمہ، سینئر نائب صدر پنجاب مستنصر علی گوندل اور کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے ۔بلا ل فاروق تارڑ نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں عوام مسلم لیگ (ن)کا ساتھ دیکر 18ستمبر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرائینگے ۔

 

