ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد ،بریگیڈیئر منصور کا سیلابی علاقوں کا جائزہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں حالیہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ اوردیگر محکموں کی جانب سے کئے جانے والے حفاظتی انتظامات کے جائزہ کیلئے۔۔۔
ڈپٹی کمشنرعبدالرزاق اور بریگیڈیئر منصور صادق سمیت دیگر ضلعی افسر وں نے قادر آباد بیراج اور مختلف دیہات کا دورہ کیا۔ جہاں انہوں نے ریسکیوریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے قادر آباد بیراج ، کوٹ سلیم ، باغ سیداں ، باری تارڑ، بہک احمد یار سمیت مختلف دیہات کا دورہ کیا اور وہاں پر ریسکیو1122سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کی جانب سے کئے جانے والے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔قادر آبا دبیراج پر دریائے چناب میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزرا ا اور محکمہ آبپاشی کے جاری کردہ اعداد وشمار کے مطابق قادر آباد بیراج کے مقام پر 10 لاکھ 70 ہزار کا ریلا گزرا۔بیراج کو محفوظ بنانے کیلئے ڈاؤن سٹریم پر دو مقامات پر حفاظتی بند کو کٹ بھی لگایا گیا تاکہ بیراج کو محفوظ بنایا جا سکے کٹ لگانے کے بعد ضلع منڈی بہا ئوالدین کے متعدد دیہات اور زرعی اراضی بھی زیر آب آگئی۔