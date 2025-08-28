سمبڑیال :وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کے مال وز رسے محروم
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وز رسے محروم ہوگئے ۔
تھانہ سمبڑیال کے علاقہ محلہ مغربی سمبڑیال میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئو ں نے وکٹر پرویز سے موبائل فون اور18ہزارروپے ، زاور حسین کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل ،بیگووالہ روڈ پر بشارت علی کا موٹر سائیکل، موضع ملیانوالہ آرائیاں میں محمد انور کا رکشہ ، موضع مولووالی میں محمد شکیل کے ڈیرہ سے 60ہزارروپے مالیت کے پیٹر انجن کے پرزہ جات نامعلوم چور چوری کر کے لے گئے ۔