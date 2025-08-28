سیالکوٹ :پو لیس نے امدادی سرگرمیاں تیز کر دیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پولیس کا سیلاب زدگان کی مدد کیلئے ریسکیو آپریشن ، بروقت کارروائی کی بدولت ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل جبکہ سیلاب میں پھنس جانے والے 2,650 افراد اور 350 مویشیوں کو بھی بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ۔
سیالکوٹ میں سیلاب کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ڈی پی او فیصل شہزاد کی سربراہی میں پولیس نے امدادی سرگرمیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ پولیس فورس سیلاب سے متاثرہ دیہات اور علاقوں میں موجود شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں دن رات مصروف ہے ۔شدید بہاؤ کی وجہ سے جو لوگ چھتوں اور درختوں پر پناہ لینے پر مجبور تھے ۔اعداد و شمار کے مطابق سیالکوٹ میں 133 دیہات اور 25 شہری محلے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ۔ڈی پی او فیصل شہزاد کا کہنا ہے پولیس شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح سمجھتی ہے جب تک آخری متاثرہ شخص بھی محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے ، ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔