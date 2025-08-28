کامونکے :ڈکیتی کی وار داتیں سڑکوں پر لوٹ مار
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں ہزاروں روپے ،موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا۔ مسلم گنج کے شہزاد کے گھر میں گھس کر دوڈاکو 7 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔
جی ٹی روڈ پر شفقت نامی شخص سے دو ڈاکو ایک ہزار روپے چھین کر لے گئے ۔ گھنیاں کے حبیب سے منڈیالہ روڈ ریلوے پھاٹک کے قریب دو ڈاکو موٹر سائیکل اور بیس ہزار روپے نقدی چھین کر لے گئے ۔ تتلے عالی کے رضوان سے وکیل خاں روڈ پر دو مسلح ڈاکو تین ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے جبکہ راجہ بھلہ کے علی حیدر اور حسین سے تھانہ صدر کے سامنے دو ڈاکو موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔