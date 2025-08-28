پٹرول پمپ پر نوجوان کو آگ لگانے والا مرکزی ملزم گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ستراہ پو لیس نے پٹرول پمپ پر نوجوان کو آگ لگانے والا مرکزی ملزم گرفتار کرلیا گیا۔ ملزم انتظار علی اور تیمور نے معمولی رنجش پر دوست قاسم کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔
ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے ۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم انتظار علی کو گرفتار کر لیا۔دوسرے ملزم تیمور کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈی پی اوفیصل شہزاد کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ۔