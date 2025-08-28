صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ :نوجوان نے فائرنگ کرکے خود کشی کر لی

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )نوجوان نے خود کشی کر لی ۔ علی پور چٹھہ کے نواحی گاؤں معراجکے چٹھہ کے رہا ئشی 25 سالہ وقاص احمد چٹھہ نے نامعلوم وجوہات پر خود کو گولی مار کر شدید زخمی کرلیا،تشویشناک حالت میں سول ہسپتال علی پور چٹھہ منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا۔

