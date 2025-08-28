علی پورچٹھہ :نوجوان نے فائرنگ کرکے خود کشی کر لی
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )نوجوان نے خود کشی کر لی ۔ علی پور چٹھہ کے نواحی گاؤں معراجکے چٹھہ کے رہا ئشی 25 سالہ وقاص احمد چٹھہ نے نامعلوم وجوہات پر خود کو گولی مار کر شدید زخمی کرلیا،تشویشناک حالت میں سول ہسپتال علی پور چٹھہ منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا۔
