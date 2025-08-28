بیٹوں کا مکان اوراراضی نام نہ کر نے پر والد اور سو تیلی والدہ پر تشدد
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی ) ٹھکر کے میں مکان اور زرعی اراضی نام نہ کرنے پر بیٹوں نے بزرگ والد اورسوتیلی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے رہائشی عبدالمجید نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی پرورش کیلئے سکینہ بی بی سے دوسری شادی کر لی ، دونوں بیٹے عبداﷲ اور عبدالحمید مکان اور ایک ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پراپرٹی اپنے نام منتقل کرانے کے لئے دبا ئو ڈالتے ہیں ،انکار پر دونوں بیٹے اور بہو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے عبدالمجید کی درخواست پر عبدالحمید ،عبداﷲاور اسکی اہلیہ سمیرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔