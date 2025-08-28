صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹوں کا مکان اوراراضی نام نہ کر نے پر والد اور سو تیلی والدہ پر تشدد

  • گوجرانوالہ
بیٹوں کا مکان اوراراضی نام نہ کر نے پر والد اور سو تیلی والدہ پر تشدد

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی ) ٹھکر کے میں مکان اور زرعی اراضی نام نہ کرنے پر بیٹوں نے بزرگ والد اورسوتیلی والدہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔

 بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے رہائشی عبدالمجید نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد بچوں کی پرورش کیلئے سکینہ بی بی سے دوسری شادی کر لی ، دونوں بیٹے عبداﷲ اور عبدالحمید مکان اور ایک ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پراپرٹی اپنے نام منتقل کرانے کے لئے دبا ئو ڈالتے ہیں ،انکار پر دونوں بیٹے اور بہو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے عبدالمجید کی درخواست پر عبدالحمید ،عبداﷲاور اسکی اہلیہ سمیرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول

سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار

جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن