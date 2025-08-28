صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک میں ڈ کیتی اور چوری کی وارداتیں

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری موبائل فون الیکٹرانکس اشیاسے محروم ہو گئے ۔

بتایا گیا ہے کہ حافظ آباد روڈ پر لدھیوالہ سٹی میں 2موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے چہل کلاں کے رہائشی موٹر سائیکل سوار نفیل احمد کو روک کر لاکھوں روپے کا آئی فون اور پرس چھین لیا۔ کوٹ شیرا کے قریب 3موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے نوشہرہ ورکاں کے رہائشی قیصر نوید کو روک کر موبائل فون اور 12ہزار روپے لوٹ لئے ۔ تھانہ لدھیوالہ ہی کے علاقے دھاڑیوال سے چور جامع مسجد بیت المکرم سے پنکھے اور سائونڈ سسٹم لے گئے ۔ پپناکھہ کے رہائشی زمیندار محمد نوید کے ڈیرے سے چور الیکٹرک موٹر و دیگر آہنی سامان لے گئے ، مدوخلیل کے رہائشی عرفان احمد کے گھر کے تالے توڑ کر چور ایل ای ڈی اور قیمتی ملبوسات لے گئے ۔مدوخلیل سے ہی چور رات کے وقت غضنفر چیمہ کے ڈیرے سے بجلی کا تھری فیز میٹر لے گئے ۔بھکڑیوالی کے زمیندار خالد محمود کے ڈیرے سے ایک لاکھ روپے کی بکریاں چوی ہو گئیں جبکہ رکشہ ڈرائیور عبدالماجد کے مدوخلیل میں گھر سے چور 2 موبائل لے گئے ۔

 

