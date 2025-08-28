گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کیخلاف مشینری کیساتھ گرینڈ آپریشن
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیوی مشینری کے ساتھ گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ۔ عملے نے ایک دو منزلہ بلڈنگ مسمار کر دی ، 30کے قریب سرخ نشان والی جگہوں کو ہر صورت بلڈوز کیا جائے گا۔
