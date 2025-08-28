صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کیخلاف مشینری کیساتھ گرینڈ آپریشن

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے گل روڈ چوک پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیوی مشینری کے ساتھ گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ۔ عملے نے ایک دو منزلہ بلڈنگ مسمار کر دی ، 30کے قریب سرخ نشان والی جگہوں کو ہر صورت بلڈوز کیا جائے گا۔

