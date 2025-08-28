صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

  • گوجرانوالہ
فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)وزیر آباد کے علاقے سیالکوٹ روڈ پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 16فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ کی، 7کو 80ہزار کے جرمانے عائدکرد ئیے۔۔۔

بھاری مقدار میں رینسڈ آئل، بدبودار چکن، ساسز اور گلی سڑی سبزیاں تلف کردی گئیں۔تفصیلات میں بتایا گیا کہ معمولی نقائص پر9فوڈ یونٹس کو وارننگ جاری کردی گئی، فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، گندگی پائی گئی، فوڈ پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں اور ٹوٹے فریزر میں اشیا پائی گئیں، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا، فریزر میں گرینڈ شت اور ڈیری آئٹمز اکٹھی رکھی پائی گئیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق زائد استعمال شدہ آئل میں مزید فرائنگ کی جارہی تھی۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ناقص خوراک کا استعمال فوڈ پوائزننگ سمیت دیگر موذی امراض کا باعث بن سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مسمار چار دیواری 15دن میں دوبارہ بنانے کا حکم

میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت

شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان

جماعت اسلامی کے حقو ق کراچی مارچ کی تیاریاں شروع

سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں

نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن