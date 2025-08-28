فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ،زیادہ استعمال آئل ،بد بو دار چکن تلف
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)وزیر آباد کے علاقے سیالکوٹ روڈ پر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 16فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ کی، 7کو 80ہزار کے جرمانے عائدکرد ئیے۔۔۔
بھاری مقدار میں رینسڈ آئل، بدبودار چکن، ساسز اور گلی سڑی سبزیاں تلف کردی گئیں۔تفصیلات میں بتایا گیا کہ معمولی نقائص پر9فوڈ یونٹس کو وارننگ جاری کردی گئی، فوڈ پوائنٹس میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، گندگی پائی گئی، فوڈ پروسیسنگ اور کچن ایریا میں مکھیاں اور ٹوٹے فریزر میں اشیا پائی گئیں، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ عدم موجود پایا گیا، فریزر میں گرینڈ شت اور ڈیری آئٹمز اکٹھی رکھی پائی گئیں۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق زائد استعمال شدہ آئل میں مزید فرائنگ کی جارہی تھی۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ناقص خوراک کا استعمال فوڈ پوائزننگ سمیت دیگر موذی امراض کا باعث بن سکتا ہے ۔