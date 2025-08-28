ملکوال:مغربی پھا ٹک کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت
ملکوال(سٹی رپورٹر)ریلوے پھاٹک کا گڑھوں میں تبدیل مرکزی راستہ اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کر لیا گیا۔عرصہ سے شہر کے مصروف ترین بھیرہ روڈ پر واقع مغربی پھاٹک کا راستہ ٹوٹ پھوٹ کر گڑھوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔۔۔
جس کی مرمت کی طرف توجہ نہ تھی تاہم شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کر کے شہر کے اہم مسئلہ کو حل کر کر لیا ۔ انجمن تاجران کے عہد ید ار وں رائووکیل الرحمٰن، مارب مدنی، چودھری راشد، خالد میکن، سکندر گوندل، چودھری اسد، ڈاکٹر ارشد اور دیگر نے کار خیر میں حصہ لینے پر سٹیشن ماسٹر ریلوے ذوالفقار احمد اور شہریوں کی کاوش کو سراہا ۔