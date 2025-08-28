دریائوں ، نہروں کے پلوں پر شہری جمع ہو نے پر پابندی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے عوامی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر ضلع سیالکوٹ میں دفعہ 144 نافذ کر دی ۔
حکم نامے کے تحت دریاؤں، نہروں اور نالوں کے پلوں پر جانے اور وہاں اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہری عموماً آبی گزرگاہوں اور پلوں پر تفریح کی غرض سے جاتے ہیں جس سے ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ انہی خدشات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دفعہ 144 ایک ماہ کیلئے ضلع بھر میں نافذ العمل رہے گی۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے نالہ ایک، نالہ بھیڈ اور شہر کے نشیبی علاقوں کا معائنہ کیا اور ریلیف کیلئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دو دنوں میں 460 سے 465 ایم ایم بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو ڈیٹا کے مطابق انتہائی غیر معمولی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے ضلعی انتظامیہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے متحرک رہی۔