وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور رنگ پورہ چوک پر میڈیا سے گفتگو کی۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت شہر کے سب سے نشیبی علاقے رنگ پورہ میں موجود ہیں اور سیالکوٹ کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ بارش ریکارڈ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک دن میں 405 ملی میٹر اور اس کے بعد رات کے وقت مزید 110 ملی میٹر بارش ہوئی جس کے نتیجے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ۔وزیر بلدیات نے کہا کہ عوام کا ریلیف حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔