صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور رنگ پورہ چوک پر میڈیا سے گفتگو کی۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت شہر کے سب سے نشیبی علاقے رنگ پورہ میں موجود ہیں اور سیالکوٹ کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ بارش ریکارڈ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک دن میں 405 ملی میٹر اور اس کے بعد رات کے وقت مزید 110 ملی میٹر بارش ہوئی جس کے نتیجے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ۔وزیر بلدیات نے کہا کہ عوام کا ریلیف حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دنیا کی نشاندہی پر ایکشن ، سٹریٹ لائٹس کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’انسدادِ گداگری آگاہی نمائش‘‘ کا انعقاد

آر پی او کی کھلی کچہری ،ریجن بھر سے شہریوں کی شرکت

میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کے عملے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

چیئرمین پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کا مائنز ریسکیو اسٹیشن مکڑوال کا دور ہ

چائنا فیلوشپ پروگرام پر پہلے بریفنگ سیشن کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن