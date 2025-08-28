دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر
وزیر آباد ،گوجرانوالہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری کی ہدایت پر کمشنر نوید حیدر شیرازی نے ہیڈ خانکی وزیر آباد میں دریائی کٹاؤ روکنے کیلئے ایمرجنسی بنیادوں پر شگاف لگا دئیے ۔
آبادی، انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے اور پانی کے بہاؤ میں کمی کے لئے کار آمد ثابت ہو گا۔ یہ بات انہوں نے ہیڈ خانکی وزیر آباد میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ آبادی، گھروں، زرخیز زمینوں اور انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کئے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیڈ خانکی وزیر آباد میں شگاف لگائے جا رہے ہیں جس سے دریائی کٹاؤ روکنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ کمشنر نے فلڈ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے ہیڈ خانکی وزیر آباد و دیگر مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین ،ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ، محکمہ آبپاشی ، لائیو سٹاک ، زراعت کے افسر وں سمیت دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔