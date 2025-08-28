صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

  • گوجرانوالہ
دریائی کٹائو روکنے کیلئے ایمر جنسی شگاف لگا دئیے :کمشنر

وزیر آباد ،گوجرانوالہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری کی ہدایت پر کمشنر نوید حیدر شیرازی نے ہیڈ خانکی وزیر آباد میں دریائی کٹاؤ روکنے کیلئے ایمرجنسی بنیادوں پر شگاف لگا دئیے ۔

آبادی، انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے اور پانی کے بہاؤ میں کمی کے لئے کار آمد ثابت ہو گا۔ یہ بات انہوں نے ہیڈ خانکی وزیر آباد میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ آبادی، گھروں، زرخیز زمینوں اور انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کئے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیڈ خانکی وزیر آباد میں شگاف لگائے جا رہے ہیں جس سے دریائی کٹاؤ روکنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ کمشنر نے فلڈ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے ہیڈ خانکی وزیر آباد و دیگر مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین ،ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ، محکمہ آبپاشی ، لائیو سٹاک ، زراعت کے افسر وں سمیت دیگر محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راوی کے اطراف ’’ روڈا‘‘ حفاظتی بند ڈیزائن کر رہا ، وزیرمواصلات

ایف بی آر کے زیر اہتمام آ ئی سی سی آ ئی میں ٹیکس آگاہی سیشن

سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ، ایمرجنسی آپریشن سینٹربنانیکی منظوری

گوادر پورٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا ئیگا ،وزیر بحری امور

ڈینگی خاتمہ کیلئے مو ٔثر اقدامات یقینی بنا ئے جا ئیں ،ڈی سی راولپنڈی

راولپنڈی:فوت شدہ 24 اساتذہ کے ورثا کیلئے مالی امداد منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن