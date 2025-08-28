سرکاری ہسپتالوں کے انتظامی امور اور طبی سہولیات کا جائزہ لینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں کے انتظامی امور اور طبی سہولیات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔
جس کیلئے ماہرین اور ڈاکٹرز پر مشتمل سپیشل ٹیمیں ہسپتالوں کا دورہ کر یں گی اور ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی ،آبادی کے تناسب سے بیڈز کی تعداد کا جائزہ لیں گی۔ ڈاکٹرز ،پیرا میڈیکل کے رویہ اور علاج کے طریقہ کار کا بھی معائنہ کیا جائیگا ،ٹیموں میں بیرون ممالک کے ماہر ڈاکٹرز اورسیکرٹری ہیلتھ کے نامزد ارکان شامل ہونگے ، ماہرین کی ٹیمیں چند روز میں گوجرانوالہ ،سیالکوٹ ،گجرات ،حافظ آباد ،منڈی بہاؤ الدین ،وزیر آباداور نارووال سمیت دیگر اضلاع کے سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کریں گی جہاں مریضوں کو دی جانے والی ادویات اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق ٹیمیں ادویات کا معیار چیک کر یں گی ،اس کے علاوہ ڈاکٹرزکی حاضری، میڈیکل آلات کا جائزہ بھی لیا جائے گاجس پر سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرزکی حاضری اورصفائی سمیت دیگر انتظامات بہتر بنانے کیلئے ہسپتال عملے کو آگاہ کر دیا گیا ہے ناقص انتظامات پر رپورٹ سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کی جائیگی ۔