دوشہریوں سے ہزاروں لوٹ لئے ،حویلی، گھر سے سامان چوری
راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکو دو شہریوں سے ہزاروں روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔گھوڑے شاہ گوجرانوالہ کا رہائشی احمد سیلزمین رات ساڑھے آٹھ بجے علی پور روڈ پر گھر جارہا تھا کہ۔۔۔
کوٹ بارے خاں کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے 80ہزار چھین لیے جبکہ خوشی ٹاؤن کا اشتیاق رات ساڑھے بارہ بجے کام سے گھر جارہا تھا کہ شاہراہ قاائد اعظم پر نجی سکول کے قریب ڈاکوؤں نے موبائل اور 23ہزار لوٹ لیے ۔بدوکی گوسائیاں میں عاصم کی حویلی سے 40ہزارکا واٹر پمپ ،ٹوکہ مع وائرنگ اورمحلہ سلیم پورہ میں شاہد اقبال کے زیرتعمیر مکان سے 75ہزار کا سینٹری ،واٹر پمپ و دیگرسامان چوری ہوگیا ۔