چناب میں تباہ کن ریلہ‘ہزاروں بے گھر، فصلیں ملیامیٹ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد پر تباہ کن سیلابی ریلہ، ہزاروں افراد بے گھر، فصلیں و مکانات ملیامیٹ، جانور بہہ گئے ، کئی افراد لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔علی پورچٹھہ کے گردونواح میں ریلے نے تباہی مچا دی۔
ہیڈ قادرآباد بیراج پر24 گھنٹے سے زائد 11 لاکھ کیوسک پانی گزرنے سے ہزاروں افراد بے گھر، کھڑی فصلیں برباد، مویشی ڈوب کر ہلاک اور کئی افراد لاپتہ ہوگئے ۔ لوگ دو راتیں جاگ کر پہرہ دینے پر مجبور رہے ۔ہیڈ خانکی سے قادرآباد تک بُرج چیمہ، ٹھٹھی، سہلوکی، رکھ کلاں، منڈھالیہ، کوٹ بیلا، کوٹ راتہ، نورپور، چک پنڈت، چک مرالی، چک نوناری اور رسول نگر کے اطراف والے گاؤں ڈوب گئے ۔ زرعی زمینیں، چاول، مکئی اور گنے کی فصلیں مکمل تباہ ہوگئیں۔ متاثرین کو مویشی اور سامان چھوڑ کر اونچی جگہوں پر پناہ لینا پڑی۔رسول نگر کے نشیبی دیہات میں پانی دیر تک ٹھہرا رہا ،نقصانات کئی گنا بڑھ گئے ۔ کوٹ سلیم پانی کے براہِ راست دباؤ کی زد میں رہا۔ مکانات بیٹھ گئے ، راستے کٹ گئے ، لوگ کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار ہوگئے ۔چھنی مرید، چک نظام، چک بہلول، چک پنڈوری، چک ڈھولہ اور دیگر دیہات مکمل یا جزوی ڈوب گئے ۔ مویشیوں کو بروقت نہ نکالنے پربھاری نقصان ہوا۔ ریلے کا رخ موڑنے کیلئے باہو مانگا کے قریب بند توڑا گیا مگر اس اقدام سے جال چک، چھچھراولی، بہلول پور، منڈیالی، وزیراں والا، چھوہڑا گورایا، چک چھپرانہ، فتح گڑھ، دھولہ، چک بھولا، قریشیاں، میانہ گورایہ، چک جوگی، گجراتیاں، ڈھونگی، جمال، نونانوالی اور وینکے تارڑ کے مضافات شدید متاثر ہوئے ۔ یہ تمام علاقے چناب کنارے یا قدرتی نالوں کے قریب تھے جہاں پانی نے بستیاں اجاڑ دیں۔متاثرہ افراد کھانے پینے کی اشیا اور طبی امداد کے منتظرہیں۔