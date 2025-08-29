محافل میلاد کاانعقاد کرنا عبادت :بیرسٹر وسیم الحسن نقوی
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)جماعت الصفہ کے سربراہ بیرسٹر وسیم الحسن نقوی نے ستارہ مارکیٹ میں سالانہ عظیم الشان محفل میلادمصطفے ٰ ؐ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور نبی کریم ؐکی آمد پر محافل میلاد کا انعقاد اور خوشی منانا بہت بڑی عبادت ہے ۔
آپؐ کی آمد سے انسانیت اپنے مقدر پر ناز کرنے لگی اورظلمت کی تاریکیاں اور اندھیرے ہمیشہ کے لئے چھٹ گئے ۔ انہوں نے کہا کہ آمد مصطفے ٰ ؐ کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں آپؐ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں میں نکھار لانا چاہئے تاکہ ہم دنیا وآخرت میں سرخرو ہوسکیں۔