پاک فوج نے ڈیروں پر کام کرنے والے 13ملازمین کو ریسکیو کرلیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)دو روز قبل دریائے چناب میں گزرنے والے سیلابی ریلے میں رسولنگر کے قریب بند پر راہوالی کے زمیندار ذوالفقار وڑائچ کے لاکھوں کے درجنوں مویشی جن میں بھینسیں اور بچھڑے تھے سیلابی ریلے میں بہہ گئے ۔

 ڈیرے کا سامان بھی ریلے کی نذر ہوگیا جبکہ انکے اور قریبی ڈیروں پر کام کرنے والے ملازمین عاشق گوپانگ، یعقوب گوپانگ، نوید اصغر ، مہر اسد، ناصر، محمد خاں ملا، بابا شیر، آصف وغیرہ 13ملازمین کو کودو روز ڈیرے کی چھت پر رہنے کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے بحفاظت ریسکیو کرلیا۔ 

 

 

