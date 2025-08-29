اڑھائی لاکھ خواتین کا ووٹ نہ ہونا تشویشناک‘سرفراز حبیب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)الیکشن کمیشن کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن میں موجود 2لاکھ 44ہزار کے فرق کو ختم کرنے کیلئے اہم اجلاس ہوا۔
ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سرفراز حبیب ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا قاضی متین، ڈائریکٹر کالجز ندیم احمد،اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ضلعی محکموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سرفراز حبیب نے کہا جینڈر گیپ کا خاتمہ قومی ترجیح ہے ،گوجرانوالہ میں 2لاکھ 44خواتین کا ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہونا قابل تشویش ہے ۔ الیکشن کمیشن تمام متعلقہ محکموں سے ملکر فوری اقدامات اٹھائے گا تاکہ اس کمی کو جلدختم کیا جا سکے ،شناختی کارڈ نہ ہونا اس فرق کی بنیادی وجہ ہے ۔ اس سلسلے میں نادرا، محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کیساتھ ملکر خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے ، جسکے تحت گوجرانوالہ میں خواتین کی شناختی کارڈ حصول میں مدد کی جائیگی،خواتین کی ووٹر رجسٹریشن قومی فریضہ ہے ، ہم اس ہدف کو ضرور حاصل کرینگے ۔پروگرام آفیسر خرم شہزاد(سنگت ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن)نے بتایا گزشتہ مرحلے میں تقریباً ایک لاکھ خواتین کی ووٹر رجسٹریشن کی گئی، اب تمام محکموں کے اشتراک سے یہ ٹارگٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام متعلقہ محکمے فیلڈ ورکرز کے ذریعے خواتین کو شناختی کارڈ بنوانے اور ووٹر رجسٹریشن کی جانب راغب کرینگے ۔ سول سوسائٹی نمائندوں نے کہا وہ آگاہی مہمات کے ذریعے خواتین کو جمہوری حق کے استعمال کی ترغیب دینگے ۔ خصوصی ٹاسک فورس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا جو ہر ہفتے پیشرفت کی نگرانی اور الیکشن کمیشن کو رپورٹ دیگی۔