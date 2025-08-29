صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ملکوال سمیت ضلع بھر میں چائلڈ لیبر کا دھندہ عروج پر

  • گوجرانوالہ
ملکوال(سٹی رپورٹر)تحصیل ملکوال سمیت ضلع بھر میں چائلڈ لیبر کا دھندہ عروج پر، چائلڈ پروٹیکشن قوانین صرف فائلوں تک محدود، ادارے خاموش تماشائی بن کر رہ گئے ۔ضلع بھر کے اکثر ہوٹلوں، ڈھابوں، ورکشاپوں اور کارخانوں میں چائلڈ لیبر عروج پر پہنچ چکی ہے ۔

 دن رات مشقت کرنے والے معصوم بچے غربت اور مجبوری کے ہاتھوں اپنا بچپن قربان کرنے پر مجبور ہیں۔ چائے کے ہوٹلوں سے لے کر مکینک ورکشاپوں اور کارخانوں تک کم عمر بچے محنت مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن حکومتی ادارے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر نا صرف بچوں کے تعلیمی مستقبل کو تاریک بنا رہی ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی یہ ایک بڑا المیہ ہے ۔ چائلڈ پروٹیکشن قوانین موجود ہیں مگر وہ محض دفاتر کی فائلوں تک محدود ہیں اور زمینی سطح پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے ۔سیاسی اور سماجی حلقوں نے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

