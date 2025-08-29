ڈسکہ سرکل کے تھانوں میں ٹاؤٹ مافیا کا راج‘سائلین خوار
موترہ(نامہ نگارکوڈنمبر)ڈسکہسرکل کے پانچو ں تھانوں میں ٹاؤٹ مافیا کا راج سائلین خوار ہونا شروع ہوگئے ‘تفصیلات کے مطابق سرکل ڈسکہ کے پانچوں تھانوں سٹی،ستراہ ،موترہ ،صدر اور بمبانوالہ میں ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے ۔
ٹاؤٹ مافیا نے تھانوں میں قبضہ ڈالاہوا ہے اگر کوئی بھی سائل اپنی فریاد لیکر جائے تو یہ ٹاؤٹ مافیا انہیں بلاوجہ تنگ کرنا شروع کردیتے ہیں اور تھانوں میں تعینات سب انسپکٹر ،اے ایس آئیز ،کانسٹیبلز اور محرر ٹاؤٹ مافیا کی پشت پناہی کررہے ہیں کوئی سائل ٹاؤٹ مافیا کو پیسے نہ دے تواس کا کوئی بھی جائز کام نہیں ہوتا اگر وہ پیسے دے دیں تو ان کا ہر جائز و ناجائز کام ہوجاتاہے ٹاؤٹ مافیا کی وجہ سے سرکل بھر کے پانچوں تھانوں میں آنیوالے سائلین پریشانی میں مبتلا ہیں علاقہ کی سیاسی وسیاسی حلقوں نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔