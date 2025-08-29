ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگارکو)دو مسلح ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی۔ ڈسکہ کا عدیل اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں دو مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے آٹھ ہزار روپے چھین کرفرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
دو مسلح ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی۔ ڈسکہ کا عدیل اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں دو مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے آٹھ ہزار روپے چھین کرفرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔