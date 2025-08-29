صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی

  • گوجرانوالہ
ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگارکو)دو مسلح ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی۔ ڈسکہ کا عدیل اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں دو مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے آٹھ ہزار روپے چھین کرفرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

دو مسلح ڈاکوؤں نے موٹرسائیکل سوار بہن بھائی سے نقدی چھین لی۔ ڈسکہ کا عدیل اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں دو مسلح ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے آٹھ ہزار روپے چھین کرفرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ