صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :مدثر قیوم ناہرا

  • گوجرانوالہ
سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :مدثر قیوم ناہرا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرہ افراد کی مدد مسلم لیگ (ن) کی اولین ترجیح ہے ان خیالات کا اظہار لیگی رہنما مدثر قیوم ناہرا نے سیلابی علاقوں کے دورہ پرصحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔۔۔

انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہم سب کا دینی اخلاقی اور انسانی فرض ہے مسلم لیگ (ن) مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے حکومت نے متاثرین کیلئے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔پارٹی کارکنوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ۔ مدثر قیوم ناہرا نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان متاثرین تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ