سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :مدثر قیوم ناہرا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرہ افراد کی مدد مسلم لیگ (ن) کی اولین ترجیح ہے ان خیالات کا اظہار لیگی رہنما مدثر قیوم ناہرا نے سیلابی علاقوں کے دورہ پرصحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔۔۔
انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہم سب کا دینی اخلاقی اور انسانی فرض ہے مسلم لیگ (ن) مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے حکومت نے متاثرین کیلئے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔پارٹی کارکنوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی متاثرہ علاقوں میں جا کر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ۔ مدثر قیوم ناہرا نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ خوراک، ادویات اور دیگر ضروری سامان متاثرین تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔