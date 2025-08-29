خدمت خلق کے مشن پر ہمیشہ قائم رہیں گے :قاسم الکریم
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر‘سٹی رپورٹر )قائد خاکسار تحریک قاسم الکریم نے کہا ہے کہ خاکسار تحریک کے بانی علامہ مشرقی اور انکے خاکساروں نے تحریک جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں دے کر شہادتوں کی رقم مرتب کی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ۔
علامہ عنایت اللہ المشرقی مرحوم کے 132 سالہ یوم ولادت اور62 ویں یوم وفات کے موقع پر خطاب میں انہوں نے مزید کہا خاکسار تحریک ہمیشہ افواج پاکستان کے خانہ بشانہ قربانیاں دیتی رہی اور آئندہ بھی دریغ نہیں کرینگے ہم خدمت خلق کے مشن پر ہمیشہ قائم رہیں گے جسکے لئے آج سے فری ایمبولینس سروس کا آغاز کر رہے ہیں۔تقریب سے ڈاکٹر نور شجرا، الحاج عبدالروف مغل سابق ایم پی اے ، غلام مصطفی جٹ، شبیر سندھو، پروفیسر اشرف مغل، خرم کریم سابق سیکرٹری باررانا فرحان خان ایڈووکیٹ، ریاض خاکی، سابق جج عباس، حافظ جاوید اقبال، ڈاکٹر طاہر بھلر،کریم منور ،سلامت لودھی نے بھی خطاب کیا۔قبل ازیں خاکساروں نے قاسم الکریم کی قیادت میں مرکز اخوت سٹار سے شیرانوالہ باغ تک افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کیلئے ریلی بھی نکالی۔