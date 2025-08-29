صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس بلو ں پر اضا فی چا ر چز معاملہ نا صر محمو د کی چیئر مین اوگر اسے ملاقا ت

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)گر وپ لیڈر شا ہین گر وپ نا صر محمو د کی قیا د ت میں وفد کی ایف پی سی سی آئی چیئر مین اوگر ا منصور خا ن سے ملاقا ت ہو ئی ۔

وفد میں سا بق صدر گجرات چیمبر ثو با ن ظہیر بٹ ،سنیئر نا ئب صدر پا ر ٹر ی ایسو سی ایشن مظہر حسین مو جو د تھے ،ملاقا ت کے دوران صدرایف پی سی سی آئی عا طف اکر ام شیخ ، کر یم عز یز ملک ، طا رق جد و ن ، ذکی اعجا ز مو جو د تھے ، حا جی نا صرمحمو د نے ملاقا ت کے دوران چیئر مین اوگر ا سے سو ئی گیس کے بلو ں پر اضا فی چا ر چزکے مسئلہ پر گفتگو کی ، اور پا ر ٹر ی ایسو سی ایشن کے دیگر مسا ئل بھی آگا ہ کیا ، چیئر مین اوگر ا منصو ر خا ن نے وفد کوتما م مسا ئل کے حل کی یقین د ہا نی کر و ا ئی ،عا طف اکر ام شیخ نے بھی کہا کہ ان اضا فی چا ر چز کو ختم کر و ائینگے ۔

 

