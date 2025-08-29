سیلابی نالے میں نہانے ، مچھلیاں پکڑنے پر متعددافراد گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ایوب بخاری نے پیرا فورس کے جوانوں کے ہمراہ مرالہ روڈ پر سیلابی نالے کا اچانک دورہ کیا۔
اس دوران متعدد افراد پابندی کے باوجود نالے میں جال ڈال کر مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ نہا بھی رہے تھے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے فوری کارروائی کرتے ان افراد کو گرفتار کرو ا کر انہیں مزید قانونی کارروائی کیلئے تھانہ ہیڈ مرالہ منتقل کر دیا۔ اس موقع پر ایوب بخاری نے کہا کہ برساتی نالوں میں نہ صرف مچھلیاں پکڑنے پر پابندی ہے بلکہ یہ عمل انسانی جانوں کیلئے بھی خطرناک ہے ۔نالے میں بچوں اور بڑوں کے نہانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔انہوں نے واضح کیا کہ سیلابی پانی سے دور رہنا ہی شہریوں کے تحفظ کی ضمانت ہے ، بصورتِ دیگر قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں اور انتظامیہ کے احکامات پر مکمل عمل کریں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔