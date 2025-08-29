ڈپٹی کمشنر کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کاجائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر، نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ/وزیر آباد نوید احمد سیلاب متاثرہ علاقوں ٹالی والا، سوہدرہ، نالہ پلکھو نالہ ایک، اولڈ وزیر آباد روڈ، سیالکوٹ،وزیر آباد روڈ سے ملحقہ سیلاب سے متاثرہ آبادیوں میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، پاک آرمی، سول ڈیفنس اور دیگر محکموں کے مشترکہ آپریشن کا جائزہ لیا۔
انہوں نے سوہدرہ ہیلتھ کیمپ، مریم نواز موبائل ہیلتھ کلینکس، محکمہ صحت کے دیگر ہیلتھ کیمپس اور متاثرین کیلئے کئے گئے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین کو دی جانے والی سہولیات بارے استفسار کیا اور کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا سیلابی صورتحال کے بعد وزیرآباد اور اس کے مضافات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے ۔ نالہ ایک، نالہ پلکھو، اور دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے سوہدرہ اور دیگر متاثرہ رہائشی علاقوں سے پانی کا اخراج جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے وزیر آباد اور ملحقہ علاقوں کا میں متاثرین سے ملاقات کی اور انکے مسائل سنے ۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود انتظامی افسروں کو ہدایت دی کہ پانی کی مکمل نکاسی تک تمام ضروری اقدامات فوری اور مؤثر انداز میں یقینی بنائے جائیں۔ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کے افسروں کو ہدایت کی کہ متاثرہ علاقوں میں ہیضہ، اسہال، سانپ کے کاٹنے اور دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ادویات اور ویکسین کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنائی جائے ۔