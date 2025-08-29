صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف

گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات کے دریائے چناب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات گزشتہ روز بھی سیلاب متاثرین کی مدد، خدمت میں مصروف رہی۔

 صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات راجہ ساجد شریف نے رضا کاروں کے ہمراہ قاسم آباد، کوٹ قطب دین، کوٹ موجدین اور شادیوال اور گرد و نواح کے متاثرہ علاقوں میں متاثرین میں پکا ہوا کھانا تقسیم کیا اور ان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا راجہ ساجد شریف نے کہا الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے سیلاب متاثرین کی بحالی تک سرگرمیاں جاری رکھیں گے ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضا کاروں نے جلالپور جٹاں کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔

 

