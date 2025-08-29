ڈاکو دن دہاڑے خاتون کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ کر فرار
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)حافظ آباد میں تھانہ صدر کے علاقہ بٹیرے میں دن دہاڑے ڈکیتی۔ دون ڈاکو معمر خاتون کے کانوں سے ایک لاکھ روپے مالیت کی سونے کی بالیاں نوچ کر فرار ہوگئے جبکہ خاتون لہولہان ہوگئی ۔
غریب محنت کش شبیر اپنی دکان پر مصروف تھا کہ اس دوران دونامعلوم موٹر سائیکل پر اسکے گھر آئے دروازہ کھٹکایا تو اسکی والدہ باہر آئی تو دونوں ملزم اسکے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ کر فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا تاہم کسی ملزم کاسراغ لگاسکی اور نہ ہی کسی کو گرفتارکرسکی جبکہ ایس ایچ او طفل تسلیاں دینے میں مصروف ہیں۔