صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلوں میں مارے گئے گروہ کاسرغنہ تیسرا بھائی ابھی تک مفرور

  • گوجرانوالہ
مقابلوں میں مارے گئے گروہ کاسرغنہ تیسرا بھائی ابھی تک مفرور

راہوالی (نامہ نگار)درجنوں سنگین مقدمات میں نامزد عرصہ دراز سے جرائم کرنے والے راہوالی کے دو سگے بھائی چند روز میں پولیس مقابلوں میں پار ہوچکے جبکہ اس گروہ کا سرغنہ تیسرا بھائی ابھی تک مفرور ہے ۔

 محلہ قبرستان کے رہائشی آصف اور عدنان اقوام فقیر اپنے بھائی عثمان کیساتھ ملکر عرصہ دراز سے ڈاکوں پر بین الاضلاعی گروہ کی حیثیت اختیار کرکے خوف و دہشت کی علامت بن چکے تھے اس گروہ کا آصف گذشتہ روز ڈسکہ کے علاقہ جبکہ اس کا دوسرا بھائی عدنان سی سی ڈی کے انچارج ایس پی عنصر موہل کی قیادت میں گوجرانوالہ کے علاقہ میں پولیس مقابلوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوچکے جبکہ انکا تیسرا بھائی روپوش ہوکر مفروری کی زندگی گزار رہا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ