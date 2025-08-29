مقابلوں میں مارے گئے گروہ کاسرغنہ تیسرا بھائی ابھی تک مفرور
راہوالی (نامہ نگار)درجنوں سنگین مقدمات میں نامزد عرصہ دراز سے جرائم کرنے والے راہوالی کے دو سگے بھائی چند روز میں پولیس مقابلوں میں پار ہوچکے جبکہ اس گروہ کا سرغنہ تیسرا بھائی ابھی تک مفرور ہے ۔
محلہ قبرستان کے رہائشی آصف اور عدنان اقوام فقیر اپنے بھائی عثمان کیساتھ ملکر عرصہ دراز سے ڈاکوں پر بین الاضلاعی گروہ کی حیثیت اختیار کرکے خوف و دہشت کی علامت بن چکے تھے اس گروہ کا آصف گذشتہ روز ڈسکہ کے علاقہ جبکہ اس کا دوسرا بھائی عدنان سی سی ڈی کے انچارج ایس پی عنصر موہل کی قیادت میں گوجرانوالہ کے علاقہ میں پولیس مقابلوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوچکے جبکہ انکا تیسرا بھائی روپوش ہوکر مفروری کی زندگی گزار رہا ہے ۔