صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹانڈہ :غریب محنت کش کا گھر زمین بوس ،سامان تباہ

  • گوجرانوالہ
ٹانڈہ :غریب محنت کش کا گھر زمین بوس ،سامان تباہ

ٹانڈہ( سٹی رپورٹر)تھانہ ٹانڈہ کے نواحی گاؤں برملہ کے رہائشی غریب محنت کش کا مکان مٹی کا تودا گرنے سے زمین بوس ہو گیا جس سے قیمتی سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

گھر میں موجود کھانے پینے کی اشیاء زیورات ،پینشن کے کاغذات ودیگر ودیگر گھریلو سامان ملبے تلے دب گیا مالک مکان غضنفر کافی عرصہ سے عارضہ قلب میں مبتلا ہے جبکہ اسکی اہلیہ بھی اکثر اوقات بیمار رہتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوثر بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ پہلے ہی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اوپر سے مکان گرنے سے مزید نقصان و تنگدستی ہوگئی ہے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان کی مالی امداد کر کے دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا ، گندگی سے شہری پریشان

ایم ڈی واسا کا عابد شیر علی ، میاں طاہر جمیل کیساتھ نیاموآنہ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے الرٹ ہیں:ڈی سی جھنگ

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا سیلاب کے حوالے سے حساس علاقوں کا دورہ

ادویات، راشن ،ضروری سامان کا سٹاک کر لیا :نعیم سندھو

الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کا اجلاس ، سیلاب پر تشویش

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ