ٹانڈہ :غریب محنت کش کا گھر زمین بوس ،سامان تباہ
ٹانڈہ( سٹی رپورٹر)تھانہ ٹانڈہ کے نواحی گاؤں برملہ کے رہائشی غریب محنت کش کا مکان مٹی کا تودا گرنے سے زمین بوس ہو گیا جس سے قیمتی سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
گھر میں موجود کھانے پینے کی اشیاء زیورات ،پینشن کے کاغذات ودیگر ودیگر گھریلو سامان ملبے تلے دب گیا مالک مکان غضنفر کافی عرصہ سے عارضہ قلب میں مبتلا ہے جبکہ اسکی اہلیہ بھی اکثر اوقات بیمار رہتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوثر بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ پہلے ہی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اوپر سے مکان گرنے سے مزید نقصان و تنگدستی ہوگئی ہے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان کی مالی امداد کر کے دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔